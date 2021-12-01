Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске гололёд: погода на 1 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото kakprosto.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня – 1 декабря, сохранится ясная погода. Однако, первый день зимы ещё преподнесёт погодные сюрпризы. А теперь подробнее.

В Алтайском крае на рассвете будет –10…–15°С, днём потеплеет, воздух прогреется до –4…–9°С, местами по югу до +1°С. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Рубцовске утром –5…–7°С, днём синоптики прогнозируют потепление до –1…0°С. Небо ожидается ясное, без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2–5 м/с, с порывами до 7–10 м/с.

rubtsovskmv.ru