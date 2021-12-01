ГОРНЯК22 01.12.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске гололёд: погода на 1 декабря | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago

Фото kakprosto.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня – 1 декабря, сохранится ясная погода. Однако, первый день зимы ещё преподнесёт погодные сюрпризы. А теперь подробнее.

В Алтайском крае на рассвете будет –10…–15°С, днём потеплеет, воздух прогреется до –4…–9°С, местами по югу до +1°С. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2–7 м/с, с порывами до 12 м/с.

В Рубцовске утром –5…–7°С, днём синоптики прогнозируют потепление до –1…0°С. Небо ожидается ясное, без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2–5 м/с, с порывами до 7–10 м/с.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан приглашают на презентацию выставки «Шерстяная акварель» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: МБУК "Библиотечная информационная система" 1 декабря в 18.00 в Центральной библиотеке состоится презентация выставки работ учащихся и руководителя студии...
Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Школьники Рубцовска напишут итоговое сочинение | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото znamkaluga.ru Завтра, 1 декабря, в школах состоится написание итогового сочинения для выпускников. Как сообщает Управление образования Рубцовска, испытание пройдут...
Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: 880 тысяч рублей: мошенники под предлогом инвестирования обманули очередную жительницу Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: new-pressa.ru Правоохранительные органы проводят проверку по очередному факту хищения крупной денежной суммы у 29-летней жительницы Барнаула. Женщина обратилась в полицию...
Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Начальника филиала медицинской части при рубцовской исправительной колонии №9 наградили медалью Федора Гааза | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото пресс-службы УФСИН России по Алтайскому краю В Рубцовске награждена медалью ФСИН России начальник филиала, врач медицинской части №5 при...
Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае отмечен высокий уровень заболеваемости туберкулезом | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
14 часов Ago
Фото: iz.ru В Алтайском крае увеличилось число больных туберкулезом. Возросла и смертность от этого заболевания – в 2,5 раза выше...

Читать по теме:

ВТОПЕ: