Рубцовск: В рубцовские библиотеки поступят книги для незрячих и слабовидящих детей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Произведения алтайских авторов будут доступны для детей с ограниченными возможностями здоровья. Книги были изданы в рамках проекта “КОД: книги объединяют детей”, который вошел в число победителей конкурса на получение грантов губернатора края в сфере культуры на 2021 год.

На данный момент детям доступны 10 произведений. В списке авторов такие писатели, как Василий Гришаев, Елена Бызова, Ольга Кан, Валерий Марченко, Александр Гусев, Геннадий Володин и др.

Как сообщает Министерство культуры Алтайского края, издания выполнены укрупненным шрифтом Брайля. Также книги можно послушать и в аудиоформате. Они были озвучены актерами Алтайского краевого театра драмы им. В.М.Шукшина и Молодежного театра Алтая им. В.С.Золотухина, а также сотрудниками спецбиблиотеки.

Печатные издания пополнят фонд краевой специальной библиотеки, и будут переданы в библиотечные пункты Рубцовска, Бийска, Заринска, Новоалтайска, Славгорода.

Презентация проекта состоится 3 декабря в 13:30 в читальном зале Алтайской краевой специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.

Фото: Министерство культуры Алтайского края

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