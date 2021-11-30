Рубцовск: Активистки, спортсменки, красавицы: Союз пенсионеров в Рубцовске отметил День матери | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Традиционно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году на официальном уровне он проходит 24-й раз и выпадает на 28 число.

Каждый год в этот светлый зимний праздник в Рубцовске проходит целый ряд мероприятий, на которых чествуют матерей, бабушек и всех женщин, кто носит гордое звание «мама». В преддверии этого дня в Отделе искусств Центральной городской библиотеки устроило праздник местное отделение регионального отделения «Общероссийская общественная организация «Союз пенсионеров России».

Мероприятие прошло камерно, в уютной, практически домашней обстановке. Своими творческими номерами порадовали гостей Инга Вавилова, заведующая отделом комплектования и обработки документов ЦГБ, и Светлана Никитина, член Союза пенсионеров.

– Мама – это самый дорогой человек для каждого из нас. Материнская любовь неподвластна ничему: ни времени, ни забвению, ни чьим-либо пересудам. Я от души поздравляю всех собравшихся с этим замечательным праздником. Желаю вам, дорогие мамы, бабушки и прабабушки крепкого здоровья, любви и внимания ваших детей и близких, – поздравила всех гостей Елена Путинцева, председатель Рубцовского отделения Союза пенсионеров России.

В завершение небольшой праздничной встречи Елена Ирадионовна также вручила грамоты женщинам из Союза пенсионеров. 23 октября в краевой столице состоялся VIII открытый региональный фестиваль «Творчество серебряного возраста». Команда Рубцовского отделения Союза пенсионеров России привезла домой 18 дипломов в различных номинациях. Но не все награды сразу попали в руки своих хозяев, поэтому часть из них обрела владельцев только сейчас.

Отличились рубцовчанки в вокале, в художественном слове, в малых сценических формах, народном танце и декоративно-прикладном творчестве. Во время последнего городского фестиваля творчества пожилых людей «Ностальжи» из 48 номеров в финальную концертную программу прошли 12, которые подготовили участницы рубцовского отделения Союза пенсионеров.

Но кроме творчества, женщины из Союза пенсионеров активно проявляют себя в спорте. Так, на летней XI краевой спартакиаде пенсионеров они взяли немало призовых медалей. А на городской спартакиаде – осенью – они ежегодно участвуют с радостью и азартом.

– Наши женщины не только мамы, бабушки и хозяйки в своих домах, они ещё активные участники всех мероприятий, которые мы проводим как в стенах нашего Союза, так и на городском и краевом уровнях. Спортивные соревнования, фестивали творчества, различные социальные акции и мероприятия – для наших женщин нет никаких преград. Они молоды душой, активны, готовы всегда помочь и поддержать. И хочется, чтобы как можно больше рубцовчанок пришли к нам, в Союз пенсионеров. Мы ждём вас по адресу: бульвар Победы, 8, каб. № 7, каждую среду с 10 до 12 час. Приходите, – добавила в завершение Елена Путинцева.

Сколько бы хороших, добрых слов мы ни говорили своим мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Давайте радовать наших мам и бабушек и подкреплять добрые пожелания хорошими делами.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

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