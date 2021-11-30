Рубцовск: На дорогах Рубцовска выявят всех должников | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 29 ноября по 4 декабря в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Должник”. Как пояснили в пресс-службе ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”, в ходе рейдов будут выявлять нарушителей, не оплативших вовремя свои административные штрафы.

“Неуплата штрафа в установленный законом срок является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.20.25 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток, административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо обязательные работы на срок до 50 часов”, – добавили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД также напоминают, что на уплату административного штрафа законом отведено 60 суток, то есть два месяца. Узнать о своих штрафах можно через Единый портал государственных услуг и официальный сайт Госавтоинспекции (ГИБДД.РФ).

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