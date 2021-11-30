Рубцовск: Рубцовчан проконсультируют по вопросам профилактики ВИЧ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 25 ноября по 3 декабря пройдет тематическое консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. “Горячую линию” организует территориальный отдел Роспотребнадзора и филиал ФБУЗ “Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в городе Рубцовске”, сообщает портал органов местного самоуправления Рубцовского района.

Специалисты проконсультируют граждан о мерах предупреждения ВИЧ, безопасному поведению, возможностях бесплатного анонимного тестирования и основных методах профилактики заболевания. Также можно будет узнать эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ-инфекции в регионе.

Получить рекомендации и ответы на вопросы можно в рабочее время:

• по телефону “горячей линии” – 8 (385-57) 96-118, 8 (385-57) 96-119;

• по телефону Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), работает в круглосуточном режиме – 8 800 555 49 43;

• по электронной почте e-mail: to-rubc@22.rospotrebnadzor.ru или zpp-rub@altcge.ru.

Режим работы: понедельник – четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 12.45 (обеденный перерыв с 12.45. до 13.33).

“Горячая линия” проводится ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который традиционно проходит 1 декабря.

rubtsovskmv.ru