Рубцовск: С 1 декабря рубцовчанам поднимут пенсии. Но не всем | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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1 декабря в России пройдёт автоматическая индексация пенсий. Однако, как пишет “Московский комсомолец” со ссылкой на данные Пенсионного фонда, надбавки получат лишь три категории пенсионеров.

Во-первых, в два раза вырастет пенсия у тех россиян, кто отметил в ноябре свой 80-летний юбилей. Их пенсия вырастет в два раза – до 12 088,96 рубля.

“Им будет назначена фиксированная выплата к страховой пенсии по старости, размер которой на данный момент составляет 6 044,48 рубля”, – поясняет эксперт информагенства.

Ещё одна категория, кому поднимут выплаты – пенсионеры, работающие до августа 2021 года, но уволившиеся в последние месяц лета. С 1 декабря им будет начисляться автоматическая прибавка к пенсии с дополнительной доплатой за три месяца.

“Дело в том, что ушедшим с работы пенсионерам восстанавливают индексацию пенсий не сразу, а только на четвертый месяц. Так что в декабре такие граждане получат пенсии с учетом индексации, а также с доплатой за сентябрь, октябрь и ноябрь”, – пояснили в ПФР.

И, наконец, на повышенные выплаты также могут претендовать россияне, подавшие заявления на перерасчет. Надбавки к пенсии зачислят автоматически.

rubtsovskmv.ru