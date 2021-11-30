ГОРНЯК22 30.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Соблюдайте осторожность на зимней рыбалке | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: fishprofit.ru

С наступлением холодов многие рыболовы начинают выходить на лед, чтобы заняться любимым делом. Однако нужно быть осторожным, чтобы не допустить трагедии.

Группа патрульной службы № 6 ФКУ “Центр ГИМС МЧС России по Алтайскому краю” напоминает о правилах безопасности во время зимней рыбалки.

В первую очередь, надо помнить, что безопасным для перехода является прозрачный лед с зеленоватым/голубоватым оттенком, толщиной не менее 7-10 сантиметров (для одного человека). Если же это групповая рыбалка, необходимо держать дистанцию примерно 5-6 метров.

Толщина льда одинаковая не везде. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустарников и т.д.

При выходе на рыбалку нужно уточнить прогноз погоды, иметь при себе заряженный мобильный, термос с горячим чаем. Нельзя находиться на льду в состоянии алкогольного опьянения. В плохую погоду или видимость лучше воздержаться от рыбной ловли.

Необходимо определиться с маршрутом. Не стоит делать много лунок около себя и на переправах (тропинках), а также приближаться к местам, где во льду имеются вмерзшие коряги, водоросли и воздушные пузыри.

Важно защищать от переохлаждения ноги, поясницу, голову, шею и кисти рук.

Рыбная ловля – азартное и увлекательное занятие, но не стоит забывать о правилах поведения на льду, от этого зависит ваша жизнь.

Если на ваших глазах человек провалился под лед, немедленно сообщите о происшествии по телефонам: 101, 102, 112.

rubtsovskmv.ru

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