Рубцовск: В Рубцовске за неделю случилось 16 аварий и 262 нарушения ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 22 по 29 ноября на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых есть пострадавший, погибших нет.

Если разложить все случаи по категориям, то статистика такова:

9 столкновений;

4 наезда на стоящее транспортное средство;

2 наезда на препятствие;

1 наезд на пешехода.

Всего за неделю сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлено 262 нарушения правил дорожного движения. Согласно статистике Госавтоинспекции, чаще всего рубцовчане совершают такие нарушения, как:

56 – водители, не пристегнутых ремнем безопасности;

16 – водители, управляющих транспортом без, или лишенных водительских прав;

13 – водители, управляющих транспортом в состоянии опьянения;

12 – нарушение ПДД пешеходами;

8 – непредоставление преимущества движению пешеходам;

5 – нарушение правил перевозки пассажиров;

5 – нарушение правил перевозки детей.

27 ноября в Рубцовске прошло профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники ГИБДД проверили 24 водителя. Из них задержали двух за управление автомобилем в состоянии опьянения.

rubtsovskmv.ru