ГОРНЯК22 30.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске за неделю случилось 16 аварий и 262 нарушения ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: lv.sputniknews.ru

С 22 по 29 ноября на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых есть пострадавший, погибших нет.

Если разложить все случаи по категориям, то статистика такова:

  • 9 столкновений;
  • 4 наезда на стоящее транспортное средство;
  • 2 наезда на препятствие;
  • 1 наезд на пешехода.

Всего за неделю сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлено 262 нарушения правил дорожного движения. Согласно статистике Госавтоинспекции, чаще всего рубцовчане совершают такие нарушения, как: 

  • 56 – водители, не пристегнутых ремнем безопасности;
  • 16 – водители, управляющих транспортом без, или лишенных водительских прав; 
  • 13 – водители, управляющих транспортом в состоянии опьянения;
  • 12 – нарушение ПДД пешеходами; 
  • 8 – непредоставление преимущества движению пешеходам; 
  • 5 – нарушение правил перевозки пассажиров;
  • 5 – нарушение правил перевозки детей.

27 ноября в Рубцовске прошло профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники ГИБДД проверили 24 водителя. Из них задержали двух за управление автомобилем в состоянии опьянения.

rubtsovskmv.ru

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