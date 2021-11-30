Рубцовск: В Рубцовске за неделю случилось 16 аварий и 262 нарушения ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: lv.sputniknews.ru
С 22 по 29 ноября на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в одном из которых есть пострадавший, погибших нет.
Если разложить все случаи по категориям, то статистика такова:
- 9 столкновений;
- 4 наезда на стоящее транспортное средство;
- 2 наезда на препятствие;
- 1 наезд на пешехода.
Всего за неделю сотрудниками дорожно-патрульной службы выявлено 262 нарушения правил дорожного движения. Согласно статистике Госавтоинспекции, чаще всего рубцовчане совершают такие нарушения, как:
- 56 – водители, не пристегнутых ремнем безопасности;
- 16 – водители, управляющих транспортом без, или лишенных водительских прав;
- 13 – водители, управляющих транспортом в состоянии опьянения;
- 12 – нарушение ПДД пешеходами;
- 8 – непредоставление преимущества движению пешеходам;
- 5 – нарушение правил перевозки пассажиров;
- 5 – нарушение правил перевозки детей.
27 ноября в Рубцовске прошло профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. Сотрудники ГИБДД проверили 24 водителя. Из них задержали двух за управление автомобилем в состоянии опьянения.