ГОРНЯК22 30.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В российских вузах начнут выявлять деструктивных несовершеннолетних | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: psy-files.ru

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минобрнауки регулярно проводить анализ случаев антиобщественного поведения несовершеннолетних студентов в учебных заведениях. Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает ТАСС. Соответствующий документ опубликован на сайте Минпросвещения.

Кроме этого, ведомству совместно с МВД и Минпросвещения поручено обеспечить взаимодействие руководства образовательных учреждений с Министерством внутренних дел для выявления подростков, проявляющих признаки деструктивного поведения.

К 1 марта 2022 года Минобрнауки и Минпросвещения необходимо представить правительству проект комплекса дополнительных мер, направленных на профилактику правонарушений и антиобщественного поведения студентов.

О результатах проделанной работы ведомства должны доложить на заседании комиссии в первом квартале следующего года.

rubtsovskmv.ru

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