ГОРНЯК22 30.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Коллективы Рубцовска завершили творческий марафон | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото altairegion22.ru

Творческие коллективы Рубцовска ежегодно принимают активное участие в мероприятиях краевого марафона Дней культуры “Соседи”, учредителем которого является Правительство Алтайского края и региональное Министерство культуры.

Как сообщает Управление культуры, спорта и молодёжной политики города Рубцовска, в этом году творческие встречи завершились 27 ноября в селе Самарка Рубцовского района. Коллективы Дома культуры “Алтайсельмаш” провели концертную программу “С открытым сердцем и душой”, участие в которой приняли ансамбли и солисты, хореографы и музыканты.

Напомним, что в рамках марафона самодеятельные коллективы нашего города успели побывать во многих населённых пунктах. Так, 5 сентября селе Новоегорьевское состоялась концертная программа “Мы дарим вам хорошее настроение” от самодеятельных коллективов Рубцовска. А 26 сентября артисты выступили в культурном центре Волчихинского района с концертной программой “Какая песня без баяна”.

Справка: акция “Марафон Дней культуры  “Соседи” стартовала в 2017 году как проект, посвященный 80-летию Алтайского края. Участие в мероприятии ежегодно принимают все муниципальные образования нашего региона.

rubtsovskmv.ru

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