Рубцовск: В Рубцовске прошел праздник для замещающих родителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

25 ноября в Рубцовске состоялось мероприятие для замещающих родителей, приуроченное ко Дню матери. Праздник прошел на базе молодежного многофункционального центра “Точка”. Финансовую помощь в организации оказала администрация города Рубцовска, сообщает КГБУ “Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей”.

На мероприятии прозвучало много теплых слов в адрес замещающих родителей от специалистов Рубцовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и отдела опеки и попечительства. Также был проведен мастер-класс по изготовлению изделий для украшения интерьера.

По окончании празднества подвели итоги и наградили победителей дистанционного фотоконкурса “Мои летние каникулы” среди замещающих семей Рубцовска и Змеиногорского района.

Участники отметили высокий уровень организации праздника и теплую, дружную атмосферу.

Справка: всего на учете в отделе опеки и попечительства администрации Рубцовска состоит 348 замещающих семей, в них воспитывается 464 ребенка.

rubtsovskmv.ru