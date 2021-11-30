ГОРНЯК22 30.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске прошел праздник для замещающих родителей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: КГБУ «Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

25 ноября в Рубцовске состоялось мероприятие для замещающих родителей, приуроченное ко Дню матери. Праздник прошел на базе молодежного многофункционального центра “Точка”. Финансовую помощь в организации оказала администрация города Рубцовска, сообщает КГБУ “Рубцовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей”.

На мероприятии прозвучало много теплых слов в адрес замещающих родителей от специалистов Рубцовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и отдела опеки и попечительства. Также был проведен мастер-класс по изготовлению изделий для украшения интерьера.

По окончании празднества подвели итоги и наградили победителей дистанционного фотоконкурса “Мои летние каникулы” среди замещающих семей Рубцовска и Змеиногорского района.

Участники отметили высокий уровень организации праздника и теплую, дружную атмосферу.

Справка: всего на учете в отделе опеки и попечительства администрации Рубцовска состоит 348 замещающих семей, в них воспитывается 464 ребенка.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: Активистки, спортсменки, красавицы: Союз пенсионеров в Рубцовске отметил День матери | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Активистки, спортсменки, красавицы: Союз пенсионеров в Рубцовске отметил День матери | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото Веры Брюхановой / Местное время Традиционно День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября. В этом году на...
Рубцовск: С 1 декабря рубцовчанам поднимут пенсии. Но не всем | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: С 1 декабря рубцовчанам поднимут пенсии. Но не всем | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото из открытых источников/Интернет 1 декабря в России пройдёт автоматическая индексация пенсий. Однако, как пишет “Московский комсомолец” со ссылкой на...
Рубцовск: Рубцовчан проконсультируют по вопросам профилактики ВИЧ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: Рубцовчан проконсультируют по вопросам профилактики ВИЧ | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: linezolid.ru С 25 ноября по 3 декабря пройдет тематическое консультирование по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. “Горячую линию” организует территориальный отдел...
Рубцовск: В Рубцовске за неделю случилось 16 аварий и 262 нарушения ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске за неделю случилось 16 аварий и 262 нарушения ПДД | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: lv.sputniknews.ru С 22 по 29 ноября на территории обслуживания МО МВД России «Рубцовский» произошло 16 дорожно-транспортных происшествий, в одном...

Читать по теме:

ВТОПЕ: