Рубцовск: Рубцовский завод запасных частей стал участником международной сельскохозяйственной выставки | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: almaztd.ru

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» совместно с Алтайским научно-исследовательским институтом технологии машиностроения представили свою технику на крупнейшей сельскохозяйственной выставке – «ЮгАгро-2021», проходящей в Краснодаре. На выставке производители агрохимии, оборудования для хранения и переработки сельхозпродукции, посадочных материалов и сельскохозяйственной техники презентовали свою продукцию.

В этом году участниками мероприяития стали 640 компаний из 25 стран. Также оформлены отдельные национальные павильоны для компаний из Турции, Германии и Италии, сообщает официальный сайт завода «Алмаз».

Алтайские компании представили несколько собственных моделей почвообрабатывающей техники: оборотный плуг PERESVET ППО-8-35 с перьевыми отвалами, сцепку борон гидрофицированную «ЗАРЯ» СБГ-22-2 и борону-мульчировщик PULSAR БМ-7.

Справка: Основным направлением деятельности ЗАО «РЗЗ» является производство почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней, а АО «АНИТИМ» специализируется на производстве почвообрабатывающего орудия – зубовых борон, пружинных борон, тяжелых дисковых борон, культиваторов и запасных частей для сельхозтехники. Оба предприятия являются резидентами кластера «АлтаКАМ» и входят в объединение компаний «Алмаз», уточняют в Алтайском центре кластерного развития.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru