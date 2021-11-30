ГОРНЯК22 30.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае трое детей погибли при столкновении машины и снегоуборочного поезда | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: alt.kp.ru

Сегодня, 29 ноября, снегоуборочный поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Алтайском крае, погибли трое детей, сообщает Западно-Сибирская железная дорога.

ЧП произошло когда автомобиль выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом на участке Среднесибирская – Усть-Тальменская. Отмечается, что переезд был оборудован исправной светозвуковой сигнализацией.

Несмотря на то, что машинист поезда пытался экстренно затормозить, расстояние было недостаточным, и столкновение предотвратить не удалось. В результате ДТП погибли три ребенка, кроме того пострадали два человека. Поезд с рельс в результате ЧП не сошел.

За рулем «Тойоты» была 43-летняя Анна Диринг – учитель начальных классов Луговской средней школы. Она повезла четырех учеников после школы в соседнее село Наумово. В школе отменили уроки из-за того, что заболел учитель. Женщина решила подвезти учеников, чтобы те не ждали автобуса, который должен был бы приехать по графику через полтора часа.

Как сообщает “Комсомольская правда на Алтае” в результате столкновения из школьников выжил только один мальчик. У него закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. О состоянии педагога пока ничего не известно – она госпитализирована.

После трагедии идут проверки – на месте работают эксперты из МВД, а также краевая прокуратура. Один из вопросов, который предстоит выяснить – состояние дороги перед переездом. Не исключено, что из-за гололеда автомобиль не смог вовремя затормозить.

 

rubtsovskmv.ru

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