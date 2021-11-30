Рубцовск: Срок и сумма ипотечных кредитов в Алтайском крае бьют все рекорды | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Средний срок и сумма кредитов по ипотеке в Алтайском крае достигли рекордных показателей. Средняя сумма ипотечного кредита, выданного в регионе, выросла до максимальных значений за всю историю — 2,174 млн рублей. Увеличился и срок кредитования, в среднем он составляет 20 лет.

По мнению экспертов рынка такие рекордные показатели объясняются несколькими причинами. Во-первых, в Алтайском крае растут цены на недвижимость, что напрямую влияет на процент ипотечных займов и на сроки их предоставления.

Кроме того, вместе с ценами на жилье растут и ставки по кредитам. Так, на сегодняшний день средний процент, под который банки предоставляют ипотечные кредиты, приблизился к 7,8%, хотя год назад Год назад он составлял 7,4%.

Нельзя не упомянуть и еще одну причину роста цен на недвижимость – низкие зарплаты населения, вследствие чего граждане стараются взять ипотеку на более длительный срок, для того чтобы вносить комфортные ежемесячные платежи.

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