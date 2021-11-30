Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске без осадков: погода на 30 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 30 ноября, синоптики прогнозируют прохладную и относительно спокойную погоду без осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер южный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью –12…–17 ºС, днём –4…–9 ºС, по югу местами до +1 ºС.



В Рубцовске малооблачно, ветер слабый, южный 2-4 м/с с редкими порывами в 5-7 м/с. Температура в утренние часы –12…–15°С, днем потеплеет до –4…–2°С, вечером понижение до –7°С.

rubtsovskmv.ru