ГОРНЯК22 29.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Мороз и солнце: погода в Алтайском крае и Рубцовске 29 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
10 часов Ago

Фото: nicefon.ru

В Алтайском крае и Рубцовске сегодня, 29 ноября, ожидаются умеренные морозы, без осадков. А теперь подробнее.

В Алтайском крае будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер южный, ночью 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, днём 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с. Температура ночью –12…–17°С, днём –5…–10°С, местами по югу до +1°С.

В Рубцовске ясно, без осадков. Ветер южный, 2-3 м/с, с небольшими порывами до  5-6 м/с. Температура  будет колебаться, на восходе ожидается мороз в −13…−11°С, днём потеплеет до –4…–8°С.

rubtsovskmv.ru

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