Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на выявление пьяных водителей.

“Не оставайтесь равнодушными к проблеме управления транспортным средством в состоянии опьянения! Незамедлительно сообщайте об увиденном нарушении в дежурную часть ГИБДД по телефону 4-12-10. Не допускайте также к управлению транспортных средств своих родственников, близких людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, ведь на пути нетрезвого водителя могут оказаться невинные люди, ваши друзья, дети”, – обращаются к горожанам в ОГИБДД МО МВД России “Рубцовский”.

В Ведомстве также напоминают, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность – штраф в размере 30 000 рублей и лишения прав на срок до 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Наказание также грозит за невыполнение водителем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

rubtsovskmv.ru