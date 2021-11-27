ГОРНЯК22 27.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: ren.tv

Меры наказания за продажу энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним установили сегодня, 26 ноября, на третьей сессии АКЗС. Об этом сообщает пресс-служба органа власти.

Напомним, законопроект “О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края” рассмотрели 28 октября на сессии Алтайского законодательного собрания. Ранее в августе был принят закон об ограничении продажи детям энергетических напитков и зажигалок.

За продажу товаров, указанных выше, гражданам грозит штраф в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей. Для должностных лиц введены штрафы от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 10 до 15 тысяч рублей.

Кроме того, меры наказания установили и за повторное правонарушение (для граждан – 3-5 тысяч рублей, для должностных лиц – 5-10 тысяч рублей, для юридических – 15-20 тысяч рублей). Норма о повторной ответственности появилась в проекте закона ко второму чтению, отметили в АКЗС.

Закон вступит в силу с 1 января 2022 года.

rubtsovskmv.ru

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