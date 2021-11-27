Рубцовск: «Чёрный лесоруб» из Рубцовска хотел ёлочку, а получит срок | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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21 ноября сотрудники МО МВД России “Змеиногорский” задержали ГАЗель, в салоне которой перевозилось девять молодых пихт. За рулём был рубцовчанин, у которого не оказалось сопроводительных документов на деревца. Позже выяснилось, что мужчина незаконно срубил пихты на территории Горно-Колыванского лесничества.

По информации пресс-службы Минприроды Алтайского края, лесные инспекторы посетили место преступления и путём подсчётов и замеров рассчитали причинённый “чёрным лесорубом” ущерб. Он составил 45 794 рубля.

“Это уже третий “охотник за елочками”, задержанный в этом месяце. Общий размер ущерба от незаконных рубок деревьев хвойных пород для новогодних праздников уже составил свыше 2,5 миллионов рублей. Все личности нарушителей установлены”, – прокомментировали ситуацию в профильном ведомстве.

Сейчас в отношении рубцовчанина и других нарушителей лесного законодательства ведется следствие.

В Минприроды Алтайского края напоминают, что незаконная рубка деревьев – серьёзное нарушение, санкции за которое составляют:

одно срубленное дерево – штраф от 3 000 до 4 000 рублей; для должностных лиц — от 20 000 до 40 000 рублей; для юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.



Если сумма ущерба составляет от 5 000 рублей, то эти действия влекут за собой уже уголовную ответственность по статье 260 УК РФ. Нарушитель наказывается штрафом в размере до 500 000 рублей, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей.

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