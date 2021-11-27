Рубцовск: Рубцовская полиция обращается к садоводам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С наступлением зимнего периода дачники все реже посещают свои участки. В это время, как правило, увеличивается число краж из дач и садовых домиков.

Полиция Рубцовска напоминает жителям о профилактических мерах, направленных на предупреждение краж имущества.

Необходимо соблюдать следующие правила:

• не оставлять на даче ценные вещи (увозить их с собой в город);

• установить крепкие двери, оснастить их замками, которые тяжелее вскрыть. На окна рекомендуется поставить решетки;

• чаще навещать свои загородные жилища;

• по возможности оборудовать дом системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников постарайтесь сохранить следы преступления.

Полиция Рубцовска призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными. При обнаружении на территории садовых товариществ лиц и транспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102 – с мобильного, 91-025.

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