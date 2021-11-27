ГОРНЯК22 27.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовская полиция обращается к садоводам | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: potokmedia.ru

С наступлением зимнего периода дачники все реже посещают свои участки. В это время, как правило, увеличивается число краж из дач и садовых домиков.

Полиция Рубцовска напоминает жителям о профилактических мерах, направленных на предупреждение краж имущества.

Необходимо соблюдать следующие правила:

• не оставлять на даче ценные вещи (увозить их с собой в город);
• установить крепкие двери, оснастить их замками, которые тяжелее вскрыть. На окна рекомендуется поставить решетки;
• чаще навещать свои загородные жилища;
• по возможности оборудовать дом системой видеонаблюдения и охранной сигнализацией.

Если кража произошла, незамедлительно сообщите об этом в полицию. До приезда сотрудников постарайтесь сохранить следы преступления.

Полиция Рубцовска призывает граждан быть предельно внимательными и бдительными. При обнаружении на территории садовых товариществ лиц и транспортных средств, вызывающих подозрение, незамедлительно сообщить в полицию по телефону 102 – с мобильного, 91-025.

rubtsovskmv.ru

Добавить комментарий

Похожие записи:

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: indolgoprud.ru Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на...
Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: indolgoprud.ru Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на...
Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: indolgoprud.ru Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на...
Рубцовск: «Чёрный лесоруб» из Рубцовска хотел ёлочку, а получит срок | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: «Чёрный лесоруб» из Рубцовска хотел ёлочку, а получит срок | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото all-t-shirts.ru 21 ноября сотрудники МО МВД России “Змеиногорский” задержали ГАЗель, в салоне которой перевозилось девять молодых пихт. За рулём...
Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: ren.tv Меры наказания за продажу энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним установили сегодня, 26 ноября, на третьей сессии АКЗС....
Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago
Фото: ren.tv Меры наказания за продажу энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним установили сегодня, 26 ноября, на третьей сессии АКЗС....

Читать по теме:

ВТОПЕ: