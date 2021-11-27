Рубцовск: 43 – за, 19 – против: в Алтайском крае приняли бюджет | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Сегодня, 26 ноября, в краевом Заксобрании депутаты приняли законопроект «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». Согласно документу доходы Алтайского края увеличились за счёт межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, внутриструктурных кредитов. Кроме того, выросли и собственные доходы региона.

Если перейти к цифрам, то общая планируемая сумма доходов региональной казны в 2022 году составит 140,9 млрд рублей. Отметим, что общий рост доходов ко второму чтению составил 10,3 млрд рублей. Эти средства будут распределены на 117 различных направлений: субсидии на детей от 3 до 7 лет — 8 млрд, на третьего ребенка — 2 млрд, на ремонт дорог — 476 млн, а также на тушение лесных пожаров, производство масличных культур.

Что касается расходов, то они составят 151 млрд рублей. Основная их часть пойдет на социальную сферу, что составляет 70 % от всей суммы – 105 млрд рублей. В плане краевого бюджета уже учтено грядущее повышение МРОТ — до 13 890 рублей, а также прожиточного минимума. На зарплаты работникам неуказных категорий будет потрачено 986 млн рублей. Также проиндексированы детские пособия и материнский капитал — они увеличатся на 4 %. Дефицит бюджета был увеличен почти на треть и составил 10,3 млрд рублей

Всего, за почти месяц работы над проектом бюджета было внесено 130 поправок от различных ведомств, фракций и федеральных структур, большая часть из них была учтена. Документ поддержали 43 депутата, против проголосовали 19 человек.



Фото: скриншоты из прямой трансляции сессии АКЗС на ютьюб-канале

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