Рубцовск: Рубцовск отстает по темпам вакцинации от других городов Алтайского края | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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По темпам вакцинации населения от коронавирусной инфекции Рубцовск отстает от других городов Алтайского края. Такие данные были представлены депутатам краевого парламента на правительственном часе министром здравоохранения Дмитрием Поповым.

Наш город оказался на последнем месте среди других городов с показателем в 49%. Лидером рейтинга является Белокуриха – там вакцинировано 80% от плановых показателей. Далее идут: Новоалтайск – 56%, Бийск – 53%, Барнаул – 50%.

Примечательно, что Рубцовский район находится в числе лидеров по вакцинации среди других районов Алтайского края с показателем 64% и третьим местом в рейтинге. В аутсайдерах Заринский район с 37% вакцинированных и Локтевский район, где привито 36% от плана. Лидером стал Ельцовский район, там вакцинировано 73%.

Процент выполнения считался от плана, согласно которому для достижения коллективного иммунитета 80% взрослых жителей края должно быть вакцинировано, по региону в целом это 1,449 млн человек. На сегодняшний день полностью привиты 822,2 тыс. жителей, еще более 130 тыс. получили первую дозу.

В Роспотребнадзоре считают, что если сегодня не предпринять реальных шагов по ускорению темпов вакцинации, “мы ковид не победим никогда”. Высказал свое мнение и Александр Романенко.

“При таких темпах вакцинации в крае мы сможем достичь этого только к маю следующего года, когда значительной части населения пора будет ревакцинироваться. И если мы сегодня не предпримем реальных шагов, мы ковид не победим никогда”, – сказал спикер АКЗС.

rubtsovskmv.ru