Рубцовск: В Алтайском крае обсудили «угольный вопрос» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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25 ноября в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края состоялось совещание по вопросу поставок угля для жителей региона. Об этом сообщает официальный сайт правительства региона со ссылкой на профильное ведомство.

“Сегодня мы вызвали на обратную связь районы, из которых поступали жалобы от жителей на отсутствие угля на угольных площадках. На данный момент на особом контроле находится обеспечение твердым топливом жителей Локтевского района, где ситуация остается напряженной”, – цитирует источник слова Ивана Гилева, министра строительства и ЖКХ Алтайского края.

На совещании обсудили меры поддержки и ситуацию с углём в целом. Так, главы муниципальных образований (Поспелихинского, Третьяковского, Змеиногорского, Каменского, Алейского, Немецкого национального и Рубцовского районов) сообщили, что на сегодняшний день уголь для населения в районах есть, его поставки продолжаются.

Ситуацию в Рубцовске осветил заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи АКЗС Игорь Панарин. Он сообщил министру, что в городе есть периодические перебои с поставками твёрдого топлива. А вот в Алейске, Славгороде, Каменском, Поспелихинском Немецком национальном и Змеиногорском районе таких проблем нет.

“Хочу добавить, что в Алтайском крае существует несколько видов поддержки для нуждающихся граждан – это в том числе компенсация на оплату услуг ЖКХ и краевая субсидия. По нашим данным, более 74% граждан, относящихся к льготным категориям, такую помощь уже получили, из них большинство приобрели топливо заблаговременно, им уже выплачены соответствующие компенсации. Между тем, практически не поступало заявлений от жителей тех районов, где сегодня ситуация с углем остается напряженной”, – отметила на совещании Наталья Оськина, министр социальной защиты.

Ранее “Местное время” освещало “угольный вопрос”: в чём причина перебоев с поставками и почему резко поднялась цена на уголь. Также были опубликованы адреса поставщиков твёрдого топлива. Что касается получения компенсации и субсидии за уже приобретенный уголь, узнать подробности можно по телефону горячей линии Министерства социальной защиты Алтайского края: 8(3852) 27-36-01.

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