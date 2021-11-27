Рубцовск: Рубцовские спортсмены успешно выступили на региональном турнире по аэробике | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: «СПОРТ Рубцовска»

С 19 по 21 ноября в Абакане прошел открытый региональный турнир по спортивной аэробике. В соревнованиях принимали участие более 200 спортсменов из разных городов России. Свое мастерство продемонстрировали также и воспитанники спортивной школы “Рубцовск”. Всего от школы участвовало 28 спортсменов.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Возрастная категория 6-8 лет:

“Соло”

• 3 место – Софья Жданова

“Трио”

• 2 место – Виктория Панова, Анна Кутумова, Софья Жданова.

Возрастная категория 9-11 лет:

“Соло”

• 2 место – Анастасия Черкашина, Милена Кондурова, Арсений Викулин;

• 3 место – Мария Дударева, Юлия Зверева.

“Пара”

• 2 место – Арсений Викулин, Милена Кондурова.

“Группа”

• 2 место – Диана Демидова, Арина Бедняк, Виктория Плешакова, Полина Лепп, Варвара Барышева;

• 3 место – Арсений Викулин, Милена Кондурова, Анастасия Черкашина, Мария Дударева, Светлана Кучурина.

Возрастная категория 12-14 лет:

“Трио”

• 2 место – Есения Соснина, Дарья Украинская, Полина Вольных.

“Группа”

• 1 место – Есения Соснина, Дарья Украинская, Полина Вольных, Полина Манаева, Снежана Дружинина.

“Танцевальная гимнастика”

• 3 место – Есения Соснина, Дарья Украинская, Полина Вольных, Полина Манаева, Снежана Дружинина, Мария Галузина.

Возрастная категория 15-17 лет:

“Соло”

• 2 место – Софья Витман;

• 3 место – Вероника Ратушняк.

“Трио”

• 1 место – Софья Витман, Валерия Перминова, Юлия Криулина.

Тренирует спортсменов Наталья Фок.

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