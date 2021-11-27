Рубцовск: №90 от 25 ноября 2021 года | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: Рубцовские педагоги показали свои умения на краевом конкурсе «БиблиОбраз – 2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Рубцовск: Рубцовские спортсмены успешно выступили на региональном турнире по аэробике | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Похожие записи:
Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: indolgoprud.ru Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на...
Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: indolgoprud.ru Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на...
Рубцовск: В Рубцовске пройдёт автомобильный рейд на трезвость | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: indolgoprud.ru Завтра, 27 ноября в Рубцовске пройдёт профилактическое мероприятие “Трезвая дорога”. В пресс-службе ОГИБДД сообщают, что оно направлено на...
Рубцовск: «Чёрный лесоруб» из Рубцовска хотел ёлочку, а получит срок | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото all-t-shirts.ru 21 ноября сотрудники МО МВД России “Змеиногорский” задержали ГАЗель, в салоне которой перевозилось девять молодых пихт. За рулём...
Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: ren.tv Меры наказания за продажу энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним установили сегодня, 26 ноября, на третьей сессии АКЗС....
Рубцовск: В Алтайском крае установили штрафы за продажу зажигалок и энергетиков детям | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края
Фото: ren.tv Меры наказания за продажу энергетиков, зажигалок и газовых баллончиков несовершеннолетним установили сегодня, 26 ноября, на третьей сессии АКЗС....