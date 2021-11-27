Рубцовск: В Алтайском крае в 2022 году зарплаты в реальном секторе экономики вырастут на 28% | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В четверг, 25 ноября, в краевой столице правительство, работодатели и профсоюзы подписали документ, согласно которому в 2022 году минимальная заработная плата в реальном секторе экономики Алтайского края увеличится на 28%, сообщает официальный сайт регионального кабмина.

Губернатор Виктор Томенко поблагодарил всех, кто принимал участие в разработке проекта трехстороннего Соглашения.

«Работа, которая была проведена, заслуживает слов искренней благодарности. Во-первых, мы увеличиваем размер минимальной заработной платы в Алтайском крае на 28%, до 16 638 рублей. С учетом повышающих коэффициентов, которые в разных районах края действуют, размер минимальной заработной платы в 2022 году составит более 19 тысяч рублей», – сказал Виктор Томенко.



Также губернатор отметил, в соглашении было отражено последнее решение президента Владимира Путина об увеличении показателей прожиточного минимума и МРОТ на уровни, превышающие темпы инфляции, а именно на 8,6%. При этом традиционно минимальный уровень зарплаты в регионе превышает федеральный МРОТ в среднем на 20%. Эту традицию краевым властям удалось сохранить.

Кроме того, по словам главы региона темпы роста зарплаты будут меняться в зависимости от ее уровня.

«Поменялись параметры ускоренного роста заработной платы в отдельных отраслях, на отдельных предприятиях. Если средняя заработная плата по итогам 2021 года сложилась в конкретной организации в размере меньше 22 тысяч рублей, то на следующий, 2022 год, она должна подняться не меньше чем на 20%. Если она сложилась в размере от 22 тысяч до 35 тысяч рублей, то на 10%. Если заработная плата больше, то работодатели должны индексировать ее в соответствии с уровнем инфляции», – подчеркнул Виктор Томенко.



Губернатор выразил слова благодарности руководителям предприятий и организаций реального сектора экономики Алтайского края, которые на регулярной основе реализуют меры по повышению оплаты труда. Не остались в стороне и органы власти – в регионе ведется системная работа по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы, сегодня в регионе их насчитывается около 160 тысяч человек. Для увеличения зарплат этих категорий работников в 2021 году расходы консолидированного бюджета были увеличены почти на 2,2 миллиарда рублей.

«Последние три года общий фонд заработной платы в консолидированном бюджете растет не меньше чем на 10%. В течение года мы также принимаем дополнительные решения, поэтому эти цифры по итогу года превышают 10%. Завтра на сессии краевого Законодательного Собрания мы во втором чтении будем принимать консолидированный бюджет. В документе также заложен значительный рост фондов оплаты труда», – сказал глава региона.





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