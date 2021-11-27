ГОРНЯК22 27.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Рубцовские педагоги показали свои умения на краевом конкурсе «БиблиОбраз – 2021» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
13 часов Ago

Фото: АИРО им. А.М. Топорова

17 ноября на базе АИРО им. А.М. Топорова в дистанционном формате состоялся второй этап краевого конкурса “БиблиОбраз – 2021”. В нем приняли участие шесть лауреатов, в том числе и педагоги из Рубцовска.

Как сообщает Алтайский институт развития образования имени Адриана Топорова, участники представили свой опыт в форме защиты виртуальной экскурсии по школьной и защиты программы развития библиотечно-информационного центра.

“Педагог-библиотекарь выполняет роль организатора или даже проводника между всеми участниками образовательного процесса. Конкурс призван показать значимость профессии и поддержать вас — заинтересованных своим делом, любящих свою профессию людей”, – подчеркнула начальник отдела общего образования и оценочных процедур министерства образования и науки региона Наталья Полосина.

По итогам конкурса победителем в номинации “Общеобразовательные организации с численностью учащихся от 101 до 400 человек” была признана педагог-библиотекарь Елена Червякова (Рубцовская школа-интернат № 1). А в номинации “Общеобразовательные организации с численностью учащихся более 401 человека” лауреатом III степени стала педагог-библиотекарь Лариса Чура (Рубцовская гимназия “Планета Детства”).

Справка: краевой конкурс «БиблиОбраз – 2021» направлен на повышение престижа профессии библиотекаря в сфере образования, выявление и поддержку творчески работающих библиотекарей и распространение их опыта работы. Победители и лауреаты конкурса получат денежные премии в размере от 10 до 25 тысяч рублей.

rubtsovskmv.ru

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