Рубцовск: В Рубцовске прошли мероприятия по противодействию экстремизму | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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С 17 по 26 ноября в Рубцовске прошло оперативно-профилактическое мероприятие “С ненавистью и ксенофобией нам не по пути”. Его цель – предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к идеологии экстремистов.

В рамках мероприятия стражи порядка провели лекции с учащимися вузов и сузов, направленные на предотвращение экстремистских проявлений, а также пропаганду негативного отношения к подобного рода объединениям, сообщает пресс-служба МО МВД России “Рубцовский”.

Так, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних посетили среднюю общеобразовательную школу № 19 и Рубцовский аграрно-промышленный техникум. Они провели со студентами беседы по профилактике вовлечения молодежи в неформальные группы.

Помимо прочего, полицейские регулярно организовывают встречи с представителями духовенства, национальных диаспор и землячеств. Это делается с целью обмена информацией о выявленных фактах распространения экстремизма.

rubtsovskmv.ru