Рубцовск: В Рубцовске состоялось первое заседание обновленного Общественного совета по развитию предпринимательства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Максима Добровольского/Местное время

В четверг, 25 ноября, в администрации Рубцовска состоялось первое заседание обновленного Общественного совета по развитию предпринимательства. Представительный общественный орган, защищающий интересы предпринимателей, впервые был сформирован в Рубцовске в 2014 году и с тех пор стал связующим звеном между властями и бизнес-сообществом.

В задачи Общественного совета входит выдвижение и поддержка инициатив, направленных на реализацию государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, подготовка предложений по обеспечению занятости населения города Рубцовска за счет вовлечения его в предпринимательскую деятельность, изучение состояния малого и среднего бизнеса в городе и перспектив его развития, проведение общественной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, выработка рекомендаций для городской администрации при определении приоритетов в области развития малого и среднего предпринимательства.

В новый состав совета вошли: директор ООО «Фирма «Время» Галина Плотникова, ставшая его председателем; руководитель производственного предприятия «Гранд перчатка» Максим Мусатов; генеральный директор Городского благотворительного фонда «Развитие» Татьяна Буканович; руководитель Союза женщин-предпринимателей Алтайского краевого регионального отделения Союза женщин России Юлия Ильичева; директор ООО «Арт-Ресурс» Ольга Плетнева; директор ООО «Алтайтрансмаш- сервис» Иван Томашевич; директор ООО «ТЛК-22» Алексей Школин; индивидуальные предприниматели Ирина Романова, Андрей Саблин, Андрей Секрета и Юлия Щербакова. Секретарем совета была назначена главный специалист отдела по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры муниципалитета Татьяна Петровская.

На первом заседании обновленного совета с участием главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана был рассмотрен ряд вопросов, непосредственно касающихся деятельности городского бизнес-сообщества. В том числе вопросы о проведении обследований нестационарных торговых объектов в части соблюдения закона о государственном регулировании оборота алкогольной продукции, о проведенной работе в связи с нововведениями, касающимися оборота мясной продукции, о проведении рейдовых мероприятий за соблюдением «коронавирусного» указа губернатора, об организации помощи приюту для животных «Верный пес», о конкурсе на лучшее новогоднее оформление торговых и прочих объектов, и многие другие вопросы. По итогам совещания по ряду вопросов была выработана общая позиция, обсуждены перспективы дальнейшей работы, по одной проблеме к главе города было направлено обращение.

Общественный совет – это прежде всего площадка для диалога, поиска и нахождения решений, которые устроят как предпринимательское сообщество, так и структуры власти. Отметим, что любая проблема это разные мнения, часто противоположные позиции, и только сев за стол переговоров, в режиме конструктивного диалога можно найти «золотую середину». Сегодня у предпринимательского сообщества много вопросов и проблем, а это значит, что у совета будет много работы по улучшению предпринимательского климата. Конечно, он не решит все проблемы рубцовского бизнес-собщества, но будет их обозначать и в диалоге с муниципальными властями двигать вперед. И этот весомый голос, без сомнения, будет услышан и учтен.

rubtsovskmv.ru