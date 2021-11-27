Рубцовск: В 2022 году в регионе вырастет размер премии в области литературы и искусства | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае с нового года будет увеличен размер краевых премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества, сообщает сайт Министерства культуры региона.

Решение было принято сегодня на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания. Размер премий в области литературы, искусства, архитектуры и народного творчества предложено установить в сумме 120 тысяч рублей. Ранее она составляла 113,5 тысяч рублей.

Система поощрения талантливых представителей сферы культуры и искусства действует в крае с 1998 года. Вручение проводят один раз в два года по десяти номинациям, а размер премии ежегодно индексируется.

В 2022 году специальной комиссии, состоящей из ведущих деятелей искусства и культуры края предстоит определить новых лауреатов премии. Награждение победителей традиционно пройдет в июне и будет приурочено к Дню России.

rubtsovskmv.ru