Рубцовск: Глава краевого Минздрава Дмитрий Попов готов лично водить антипрививочников на экскурсии в ковидные госпитали | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: altay-news.ru

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов выразил поддержку инициативе, призванную разрушить мифы о вакцинации. Он заявил, что лично готов проводить экскурсии в “красных зонах” ковидных госпиталей для противников прививок от коронавируса.

«Со своей стороны я всегда готов даже быть экскурсоводом в наши ковидные госпитали, но это не для слабонервных. Это тяжелые, сложные больные, требующие элементарной помощи. Люди, которые зависят от кислорода, это тяжелая ситуация, она эмоционально тяжело переносится», – приводит слова министра ТАСС



Кроме того, Дмитрий Попов отметил, что известные люди и знаменитости, которые подчас являются лидерами мнений и отрицают необходимость вакцинации, становятся лично ответственными за жизни граждан, берущих с них пример.

Напомним, открытое письмо от врачей России, обращённое к противникам вакцинации с предложением посетить «красные зоны», вышло в свет 24 ноября 2021 года. В первую очередь оно обращено к известным людям, чьи слова или действия способствуют распространению мифов о вакцинации.

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