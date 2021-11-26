Рубцовск: В регионе собрали рекордный за последние годы урожай зерна | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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В Алтайском крае в 2021 году собрали рекордный урожай зерна, сообщает «Алтапресс» со ссылкой на главу краевого Минсельхоза Александра Чеботаева.

Для степного земледелия средний урожай в 10 центнеров зерна с гектара – уже достижение. А по результатам прошедшего сезона это значение достигло почти 18 центнеров, что на шесть центнеров с гектара больше средних показателей. И это несмотря на засушливое лето и сложную осеннюю уборку, когда аграриям пришлось досушивать 80% урожая.

Также, выступая на прошедшем экспертном совете премии «Менеджер года-2021», министр отметил увеличение сбора масличных культур на 333 тысячи тонн – высокая урожайность наблюдалась среди подсолнечника, рапса и льна масличного.

Подготовила Галина Курносова

rubtsovskmv.ru