Рубцовск: В Рубцовске прошёл городской чемпионат по чтению вслух | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото Веры Брюхановой / Местное время

Читать не только интересно, но и полезно. А чтение слух ещё помогает нам развивать дикцию и стать хорошим оратором и приятным собеседником. Недаром в Рубцовске проходит ежегодный городской чемпионат по чтению вслух, который неизменно пользуется большой популярностью.

На базе библиотеки для детей и юношества померяться своими силами в этом году смогли ребята в двух возрастных категориях – с 11 до 13 лет и с 14 до 18 лет. Состязание длилось в течение двух дней – 17 и 18 ноября. Примечательно, что первая категория участников (11-13 лет) была создана в этом году впервые за всю историю проведения мероприятия.

Несмотря на разницу в возрасте, соревнование проходило у всех одинаково, в четыре этапа. Сначала участники читали отрывки из зарубежной классики, затем русскую и советскую литературу, далее шла современная литература и, наконец, завершающий этап – поэзия.

Призовые места по результатам первого дня чемпионата по чтению вслух распределились следующим образом:

1 место – Константин Малахов (12 лет, гимназия № 3);

2 место – Варвара Чуйкова (11 лет, гимназия № 3),

3 место – Светлана Полякова (13 лет, лицей № 6).

– По правилам чемпионата участники читают вслух без подготовки выбранные организаторами тексты в течение одной минуты, жюри оценивает технику чтения и артистизм. Подготовиться заранее практически невозможно, выбор книги для прочтения вслух – лотерея. Интрига сохраняется до самого конца, – рассказала Юлия Кононова, заведующая Библиотекой для детей и юношества.

Самое главное условие состязаний – это не прочитать больше и быстрее всех, а как можно чётче и выразительней, представить выбранный отрывок так, как будто ты на сцене, в «театре одного актёра». Оценивало выступления ребят компетентное жюри, куда вошли: Никита Кобзев, режиссёр молодёжного театра «Экспресс» и театра кукол им. А. К. Брахмана; Оксана Клинникова, ведущий библиотекарь Библиотеки для детей и юношества, и Ольга Зайцева, педагог-организатор Детско-юношеского центра города Рубцовска.

Во второй день в чемпионате приняли участие семнадцать студентов из Рубцовского педагогического колледжа, Рубцовского аграрно-промышленного техникума и учащиеся школы № 19. По результатам «отчитки» победителями стали:

1 место – Анастасия Суходоева, студентка Рубцовского аграрно-промышленного техникума;

2 место – Антон Богданов, студент Рубцовского аграрно-промышленного техникума;

3 место – Маргарита Кожанова, студентка Рубцовского педагогического колледжа.

Фото Веры Брюхановой / Местное время

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