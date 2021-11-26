ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске открылся муниципальный центр развития добровольчества | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: управление молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края

В минувший вторник, 23 ноября в Рубцовске состоялось открытие муниципального центра развития добровольчества. В рамках мероприятия была проведена презентация работы центра.

Также были обозначены планы на 2022 год и представлены образовательные программы для волонтеров Рубцовского управленческого округа, сообщает управление молодежной политики и реализации программ общественного развития региона.

“Благодаря современному оборудованию на новой площадке можно самостоятельно реализовывать дистанционную работу, создавать проекты и просто проводить время с пользой”, – подчеркнул специалист Алтайского ресурсного центра добровольчества Иван Нечаев.

Справка: открытие муниципальных центров проводится за счет средств субсидии, полученной в рамках победы Алтайского края во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства “Регион добрых дел”, а также в рамках реализации регионального проекта “Социальная активность” национального проекта “Образование”.

rubtsovskmv.ru

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