ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: Составлен список антипрививочных фейков, за которые рубцовчан могут привлечь к уголовной ответственности | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: codastory.com

Силовые структуры, Росздравнадзор и Роспотребнадзор определились с фейками о вакцинации, QR-кодах и пандемии коронавирусной инфекции, за которые будут привлекать как физических лиц, так и СМИ к уголовной ответственности и значительным административным штрафам.

Не обошла эта участь и Рубцовск, где есть люди, активно распространяющие фейковые новости и пропагандирующие антипрививочное течение. Это как простые рубцовчане, так и представители блогосферы, активно проповедующие борьбу с властями и неподчинение законным требованиям Роспотребнадзора в части вакцинации и QR-кодов.

СМИ сообщают, что в популярных социальных сетях, таких как Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники и прочие, а также в мессенджерах Телеграм и Ватсапп уже проводится мониторинг с целью выявления распространителей фейков и привлечения их к ответственности.

Основные направления борьбы с фейками:

– Искажение статистики, ложь о заболеваниях и смертях от ковида и после иммунизации
– Фейки о составе и последствиях применения вакцин (российских и зарубежных) от коронавируса
– Фейки про «химирейлы и коронавирус»
– Фейки о природе коронавируса и его распространении
– Теории заговора («чипизация», «потеря субъектности человека/тела», и т.п.)
– Фейки о причинах и последствиях введения QR-кодов (в дальнейшем – «паспортов здоровья и иммунизации»

Напомним, ранее СМИ сообщали – десятки и сотни тысяч россиян стали присылать правоохранителям, в Роздравнадзор и Роспотребнадзор, прокуратуру скриншоты из чатов и ссылки на социальные сети, где «антиваксеры» вели пропаганда против вакцинации и объявляли коронавирус «несерьезным заболеванием».

Теперь за такую пропаганду предполагается уголовное дело и срок до 5 лет, а также штрафы до нескольких сотен тысяч рублей.

rubtsovskmv.ru

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