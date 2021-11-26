ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: На вопросы об алиментах рубцовчанам ответят в прямом эфире | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото instagram.com

26 ноября в 10:00 состоится прямой эфир от специалистов МФЦ Алтайского края. Тема встречи: “Взыскание алиментов”, сообщает региональное Министерство социальной защиты.

Трансляция будет идти в Instagram-аккаунте МФЦ, отвечать на вопросы жителей края будут юрист МФЦ Олег Коваленко и представитель Адвокатской палаты Алтайского края Наталья Максимовская. Примечательно, что это второй эфир за месяц по данной тематике. Как сообщают в ведомстве, первая встреча прошла 12 ноября, однако тема остаётся важной и актуальной, поэтому было принято решение повторить эфир.

“Вы можете задать свой вопрос касающийся взыскания алиментов на супругов и бывших супругов, братьев и сестер, дедушек и бабушек, внуков, падчериц и пасынков, фактических воспитанников, а так же по порядку их взыскания”, – комментируют организаторы.

Задать свой вопрос можно будет в чате прямого эфира или заранее – по ссылке.

rubtsovskmv.ru

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