Рубцовск: В медицину по призванию | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: Евгения Астанина/Местное время

Более двадцати пяти лет в России присуждается почетное звание “Ветеран труда”. Это звание присваивают гражданам за многолетний добросовестный труд. Рубцовчанка Елена Панина всю свою жизнь посвятила медицине. Вот уже больше 30 лет она является бессменным работником поликлиники городской больницы № 2.

Родилась Елена Витальевна в Рубцовске. Здесь же окончила школу, после чего перед девушкой встал вопрос, куда поступать.

– У меня был выбор между педагогическим колледжем и медицинским. Как-то с детства привлекали обе профессии. Почему в итоге остановилась на медицине, сама не понимаю. Но ни разу о сделанном выборе не пожалела! – делится собеседница.

В 1986 году Елена Витальевна окончила медицинский колледж, и с того момента с головой ушла в любимую профессию. После распределения она уехала в Барнаул, где четыре года проработала в детской городской больнице № 7 в отделении выхаживания недоношенных детей.

– Первые полгода единственно сложно было для меня не воспринимать близко к сердцу происходящее в больнице, порой даже плакала. Так жалко было малышей, их же через зонд кормить приходилось. И за мам тоже переживала, которые лежали там вместе с детьми. Ничего не могла с этим поделать, – рассказывает Елена Витальевна.

И до сих пор наша героиня переживает за каждого своего пациента. Как считает сама Панина, ничего зазорного в этом нет. Просто она очень любит свое дело и не может быть равнодушной.

В 90-м году Елена Витальевна вернулась обратно в Рубцовск. И почти сразу устроилась на работу в недавно открывшуюся поликлинику № 2. И вот уже 26 лет отработала в процедурном кабинете, что расположен на четвертом этаже поликлиники.

– Мастерство иглоукалывания мне передала одна из медсестер. Она так преподнесла работу в процедурном кабинете, что мне самой захотелось попробовать. Именно под ее чутким руководством я начала делать уколы. Она все рассказывала и показывала, наставляла, и я поняла, что это мое.

За долгие годы работы в поликлинике Елена Витальевна проявила себя как профессионал и наработала колоссальный практический опыт. С теплотой и уважением о ней отзываются не только пациенты, но и коллеги.

– За всю мою медицинскую практику не было процедурной сестры лучше Елены Витальевны. Были, конечно, хорошие. Но она – настоящий виртуоз своего дела. И надежный товарищ, и помощник в работе. Я много могу о ней говорить, мы работали бок о бок в течение многих лет. И никаких проблем никогда не было, – рассказывает главная медсестра больницы № 2 Галина Мамонтова.

Последние пять лет Елена Витальевна работает в инфекционном кабинете помощником врача. Многому приходится учиться, осваивать новые обязанности. Поначалу было тяжело, признается женщина, но и эту работу в итоге она полюбила.

– Когда человек «горит» своей профессией, у него все получается – и в коллективе отношения налажены, и с пациентами. Если интерес есть, то и работа в руках кипит, – утверждает собеседница.

Свободное от работы время Елена Витальевна проводит в основном дома, в летнее время вместе с мужем ухаживают за огородом. В своей сложной, но интересной профессии она видит больше плюсов, чем минусов. И даже в столь непростое время, при огромной нагрузке не теряет оптимизма и веры в лучшее.

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