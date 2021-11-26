Рубцовск: Число случаев коронавируса в регионе превысило 100 тыс. человек, в Рубцовске – почти 7 тысяч | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

В Алтайском крае количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией с начала пандемии превысило 100 тысяч человек, сообщает в среду оперштаб региона. В Рубцовске на 24 ноября эта цифра составила 6815 человек.

В целом, в регионе ситуация с заболеваемостью ковидом остается крайне напряженной – второй месяц ежесуточное число заражений превышает 500 случаев. За весь период пандемии в Алтайском крае умерли почти 7 тысяч жителей, в Рубцовске по состоянию на 1 сентября – 281 человек и к настоящему моменту эта цифра значительно больше.

Сегодня в госпиталях региона с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 3 520 человек. Кроме того, там же проходят лечение 428 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией. Количество тяжелобольных составляет 781 человек, из них подключено к аппаратам искусственной вентиляции легких 292 пациента.

По данным на 24 ноября 814 тысяч жителей Алтайского края полностью привиты от коронавирусной инфекции. В их числе те, кто получил две прививки или вакцинировал однокомпонентным “Спутником Лайт”. При этом всего сейчас прививается более 986 тысяч человек, среди которых 133,5 тыс. человек пока получили только первый компонент вакцины.

Между тем в регионе уже 38,7 тысяч человек привились повторно, пройдя ревакцинацию. Всего на сегодняшний день Алтайский край получил более 1,158 млн комплектов вакцины против COVID-19.

rubtsovskmv.ru