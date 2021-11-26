Рубцовск: Под контролем: на дорогах Алтайского края с непогодой борются более 200 единиц спецтехники | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

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На 25 и 26 ноября в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ещё сутки будет идти снег с дождём, ветер усилится до 15-20 м/с порывами до 27 м/с. На федеральных трассах Алтайского края с непогодой борются 220 машин спецтехники. Об этом сообщает официальный сайт регионального правительства со ссылкой на Управление федеральных дорог “Алтай”.

Наиболее сложная обстановка складывается на федеральных трассах Р-256 “Чуйский тракт”, А-322 “Барнаул–Рубцовск–граница с Республикой Казахстан” и А-321 “Барнаул –Павловск–граница с Республикой Казахстан”.

“По данным метеостанций, ситуация там будет улучшаться к вечеру, ночью снегопад начнется на маршруте Бийск–Горно-Алтайск. В направлении Рубцовска водителям нужно быть особенно внимательными на участке от Барнаула до Калманки. Наиболее неблагоприятные условия наблюдаются на всей протяженности трассы А-321, обильный снегопад идет на участке от Барнаула до Родино”, – сообщает источник.

В ведомстве также сообщили, что на дорогах региона проводится патрульная снегоочистка. Затем покрытие обработают противогололедными материалами. Все мероприятия по обеспечению проезда будут идти круглосуточно. Водителей призывают соблюдать осторожность и не препятствовать работе дорожной техники.

“Узнать актуальную информацию, сообщить о нештатной ситуации на федеральных дорогах Алтайского края можно по телефонам центра управления производством Управления федеральных дорог “Алтай”: (3852) 63-14-59, 8-962-815-98-69″, – добавляют в ведомстве.

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