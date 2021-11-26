ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В России зарегистрировали вакцину от COVID-19 для подростков | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: zabrab75.ru

Первая вакцина от коронавирусной инфекции для подростков была зарегистрирована в России. Препарат получил название “Спутник M”. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов, передают РИА Новости.

“Сегодня получено разрешение на использование “Спутника” уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом”, – сообщает Логунов.

Вакцинация подростков от 12 до 17 лет будет проходить на добровольной основе и только при согласии родителей или законных представителей.

rubtsovskmv.ru

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