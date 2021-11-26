Рубцовск: Тепло материнского сердца | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото из семейного архива

В последнее воскресенье ноября отмечается международный праздник – День матери. Вырастить и воспитать даже одного ребенка – нелегкий труд, заслуживающий большого уважения. С рождением других детей также возрастает и ответственность за них. В интервью, приуроченному к самому теплому празднику, многодетная мама рассказала о своем опыте, мотивах родительства и простом женском счастье.

Мама шестерых детей

Елизавета Мелихова родилась в Новокузнецке Кемеровской области. Помимо нее, в семье было еще девять детей.

– Мой папа мечтал о том, что у него будет большая семья и десять детей. Так и получилось. Я же всегда говорила, что хочу одного ребенка, но судьба распорядилась по-другому, – рассказывает многодетная мама.

Историю знакомства со своим будущим мужем Михаилом Елизавета вспоминает с нежной улыбкой:

– Миша приехал к брату в Новокузнецк. Мы даже не дружили, толком не общались. Он собрался обратно в Рубцовск, я вызвалась провожать. Говорю ему: «Ты иногда пиши, звони». Мы начали переписываться и часто созваниваться. На свидания приезжали: то он ко мне, то я к нему.

Свадьбу молодые люди сыграли в родном городе Елизаветы. После торжества пара решила переехать в Рубцовск.

– Еще до того, как пожениться, мы обговорили, что хотим четверых ребятишек, – поясняет собеседница, – казалось, что это самый оптимальный вариант. Родился четвертый ребенок. Мы были довольны – по сути, свой «долг» выполнили. Когда Свете исполнилось три года, я уже начала подыскивать себе работу, рассматривала вакансии… А потом мы узнали о сюрпризе.

Неожиданности на этом не закончились – при осмотре врач диагностировал многоплодную беременность.

– Когда делали УЗИ, сказали: «О, давно у нас не было двойни». Я прямо там чуть с кушетки не свалилась, – делится Мелихова.

Сейчас Елизавета – счастливая мама шестерых детей. Каждый ребенок окружен вниманием, любовью и заботой. Все они разные – со своими особенностями, увлечениями, темпераментом и характером.

К каждому – свой подход

О своих детях Елизавета рассказывает с особой гордостью и материнской теплотой.

– Старшего мы назвали Гришей. Еще когда с мужем дружили, спрашивала у него: «У вас среди родни были Гриши? Нет? Ну, значит будет». Вот и родился Гриша Мелихов, почти как в «Тихом Доне», – вспоминает героиня.

Гриша – первенец и, по словам мамы, самый надежный товарищ. Сейчас мальчик учится в пятом классе. Занимается шахматами, катается на лыжах и коньках и обожает лепить. Многочисленные поделки из пластилина расставлены на полках в комнате. К процессу лепки обычно подключаются и младшие.

Второй сын Костя сейчас во втором классе.

– Костик у нас самый спокойный. Самостоятельно учит уроки, очень прилежный. Мы всегда стараемся делать домашние задания сразу после школы, чтобы не растягивать до ночи. В этом у меня с ним никаких проблем нет, – улыбается Елизавета.

В противовес Косте – бойкий, активный Степан. Лидер в компании, большой любитель плавания. В школу пока не ходит, а потому присматривает за малышами. Всех троих сыновей Елизавета с нежностью называет своими помощниками.

Пятилетняя Света – долгожданная и единственная девочка. О ней в семье отзываются не иначе, как о «маленькой принцессе», но с характером.

– Не знаю, как, но подсознательно, еще до планирования беременности, я была уверена, что будет девочка. Уже знала, как назовем. Так и вышло! – рассказывает героиня.

Света больше всех проявляется творчески – занимается вокалом, танцами и актерским мастерством. Она ничуть не уступает мальчишкам – играет с ними наравне и никогда не чувствует себя лишней в мужской компании.

Двойняшки Ваня и Ефим еще совсем маленькие – они родились в марте 2020 года, прямо перед началом пандемии.

– У нас в семье есть такая шутка. Каждый ребенок рождался ровно через два года после предыдущего. А малыши, так получилось, через четыре. Получается, мы пропустили два года, и двойняшки – это нам как бы бонусом за пропущенное время, – смеется Елизавета.

К каждому ребенку у мамы свой подход. Несмотря на большое количество детей, никто не обделен родительским вниманием и заботой. Между ребятами царят теплые отношения – младшие всегда могут обратиться за помощью к старшим, а те, в свою очередь, никогда им не отказывают.

– Бывают, конечно, и детские обиды, и драки. Без этого никуда. Но конфликты я пресекаю строго. В моей семье никогда не будет так, что кто-то один хуже другого. Дети разные, но одинаково любимы, – поясняет Елизавета.

Счастливая семья

Свободное от работы и учебы время Мелиховы проводят вместе, устраивая уютные семейные вечера. Традиционно по воскресеньям семейство устраивает пицца-тайм, на дни рождения проводят квесты. Особенно запоминающимся праздником является Новый год: как в зарубежных фильмах с начала декабря в доме развешивают рождественские носки, куда ежедневно кладут подарки. Летом и зимой Мелиховы выезжают на отдых.

Сама Елизавета убеждена, что многодетность – это только в радость.

– Я часто слышу: «Мне сложно даже с одним ребенком». Парадокс в том, что с двумя-тремя гораздо легче. Ты обретаешь какой-то опыт, мудрость, иначе начинаешь относиться к вещам. Дети ведь тоже люди, просто пока еще маленькие. А так с ними интересно в любом возрасте. Это, конечно, большая ответственность. Но вместе с тем – огромное счастье, – уверена героиня.

Фото из семейного архива

rubtsovskmv.ru