ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Рубцовске выберут лучшего воспитателя | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото yandex.ru

В Алтайском крае проходит муниципальный этап краевого конкурса “Воспитатель года-2022”. В Рубцовске заявки на участие подали шесть педагогов из шести дошкольных учреждений, информирует городское Управление образование

Бороться за звание “Воспитатель года” через презентацию своего профессионального мастерства будут педагоги  следующих дошкольных учреждений:

  • МБДОУ “Детский сад № 37 “Веснянка”;
  • МБДОУ “Детский сад № 23 “Малышок”;
  • МАДОУ “Детский сад № 32 “Счастливое детство”;
  • МБДОУ “Детский сад № 45 “Солнышко”;
  • МБДОУ “Центр развития ребенка – детский сад № 54 “Золотой ключик”;
  • МБДОУ “Центр развития ребенка – детский сад № 56 “Ромашка”.

“Конкурсные мероприятия пройдут в дистанционном формате в несколько этапов. Участникам предстоит представить свою визитную карточку, продемонстрировать педагогические находки, провести мероприятие с детьми и мастер- класс”, – добавляют специалисты Управления образования.

Итоги конкурса будут подведены 24 декабря 2021 года. Победитель конкурса  представит Рубцовск на региональном этапе в Барнауле.

Справка: профессиональный конкурс “Воспитатель года Алтая” ежегодно проводят в рамках реализации мероприятий региональной госпрограммы “Развитие образования в Алтайском крае”. Конкурс призван способствовать формированию позитивного общественного мнения о профессии педагога детского сада, обновлению и совершенствованию системы дошкольного образования в Алтайском крае, повышению уровня профессионального мастерства педагогов, созданию возможностей для реализации их творческого потенциала и поддержки творчески мыслящих воспитателей.

rubtsovskmv.ru

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