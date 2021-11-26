ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае пройдет международная акция «16 дней против гендерного насилия» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото: krizis48.ru

С 25 ноября по 10 декабря состоится международная акция “16 дней против гендерного насилия”. Уже более 25 лет она реализуется и в Алтайском крае.

Тема акции текущего года: “Оранжевый мир: положить конец насилию в отношении женщин сейчас!”. Кампания направлена на привлечение информационных ресурсов для организации работы по предотвращению и прекращению насилия в отношении женщин, сообщает министерство социальной защиты региона.

Учреждения социального обслуживания Алтайского края регулярно ведут работу по профилактике домашнего насилия в отношении женщин и детей и помогают пострадавшим.

Большую роль в оказании помощи семьям с детьми в Алтайском крае играет краевой кризисный центр для женщин. В рамках акции центром запланирована большая информационная кампания. Подробности можно прочитать на сайте.

Справка: Глобальная международная кампания ООН “16 дней против гендерного насилия” проводится ежегодно с 1991 года. Она используется в качестве организационной стратегии отдельными лицами и организациями во всем мире для призыва к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и девочек.

rubtsovskmv.ru

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