ГОРНЯК22 26.11.2021
Рубцовск

Рубцовск: В Алтайском крае и Рубцовске снег: погода на 26 ноября | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Горняк22
6 часов Ago

Фото из открытых источников/Интернет

В Алтайском крае и Рубцовске на сегодня, 26 ноября, сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильный ветер. А теперь подробнее.

В Алтайском крае переменная облачность. Ночью, на большей части территории снег, мокрый снег, по югу с дождём, переходящий в снег, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный ночью 10–15 м/с, местами порывы до 20 м/с, в южных и восточных районах местами порывы 25–27 м/с, днём 5–10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью –9…–14 ºС, по северо-западу местами до –20 ºС, днём –6…–11 º, местами до –16 ºС.

В Рубцовске пасмурно и ветрено. Ожидается небольшой снег, возможно с дождём. Сильные гололёдные явления. Ветер западный, северо-западный 4–7 м/с, местами порывы до 10-12 м/с. Температура ожидается от –9°С до –12°С.

rubtsovskmv.ru

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