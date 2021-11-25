Рубцовск: «Парковочные войны. Финал»: суд вынес приговор рубцовчанину | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото из открытых источников/Интернет

Рубцовский городской суд вынес приговор местному жителю, устроившему поножовщину из-за парковочного места.

Напомним предысторию инцидента. Двое мужчин – соседи по многоквартирному жилому дому – постоянно спорили из-за парковочного места для своих автомобилей. И вот в июле этого года один из рубцовчан, приняв спиртное, решил завершить спор раз и навсегда. Прихватив нож, он пошёл выяснять отношения с соседом. Итог – два ножевых ранения в грудь. К счастью, потерпевший выжил.

“В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал частично, пытаясь избежать ответственности за содеянное. Выдвигал различные версии своей невиновности от состояния аффекта, до действий в состоянии необходимой обороны. Вместе с тем, представленные государственным обвинителем доказательства, суд нашел достаточными и убедительными, а вину подсудимого доказанной”, – сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Суд приговорил рубцовчанина к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. И удовлетворил иск потерпевшего на сумму 350 тысяч рублей.

rubtsovskmv.ru