Рубцовск: В рубцовской колонии выбрали «Лучшего по профессии» среди осужденных-швей | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

В исправительной колонии №9 прошел конкурс профессионального мастерства среди осужденных “Лучший по профессии”. Свои навыки в нем продемонстрировали осужденные, обучающиеся профессии “Швея” в филиале профессионального образовательного училища №274 ФСИН России.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю, конкурс проходил в два этапа: на первом участники показали знания технологии швейного мастерства, основ техник безопасности и т.д. Конкурсанты отвечали на тест, состоящий из десяти вопросов.

По завершении было выбрано восемь победителей. Они получили возможность участвовать в практической части состязания. На этом этапе каждый учащийся должен был раскроить, сшить и обработать накладной карман.

За ходом конкурса наблюдали преподаватели образовательного училища №274 и мастера производственного обучения по профессии “Швея” из ИК-4, ИК-6, ИК-10.

По итогам конкурса осужденные, показавшие лучшие результаты, были награждены дипломами. Участники конкурса профмастерства будут также поощрены правами начальника исправительного учреждения.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Алтайскому краю

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