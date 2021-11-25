Рубцовск: Рубцовчан приглашают присоединиться к Всероссийскому флешмобу «Поблагодари маму!» | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото: fap.ru

В преддверии международного Дня матери Фонд Андрея Первозванного совместно с певицей Дианой Гурцкая запускает семейный флешмоб “Поблагодари маму!”.

Принять участие во флешмобе можно следующим образом:

• С 24 по 28 ноября выложить на своей странице в Instagram/ВКонтакте любимую фотографию с мамой. Поблагодарите ее, расскажите о ней, о значении ее любви и заботы для вас;

• Отметить пост хештегами #счастьематеринства_деньматери и #фондандреяпервозванного;

• Отметить в комментариях под этим постом двух своих друзей (для Instagram);

• Подписаться на страницу @happymaterinstvo и на страницу партнера @mr.skovorodkin (для Instagram);

• Важное условие – ваш аккаунт должен быть открыт.

С помощью генератора случайных чисел определят 3 участников из Instagram и 3 участников из ВКонтакте. Победители розыгрыша получат в подарок посуду от компании Mr.Сковородкин.

Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 1 декабря на странице @happymaterinstvo в Instagram и в группе Фонда Андрея Первозванного ВКонтакте.

Справка: Фонд Андрея Первозванного был основан в 1992 году. За свою историю он осуществил немалое число программ и проектов, многие из которых стали яркими событиями в новейшей истории России и всего православного мира.

rubtsovskmv.ru