Рубцовск: В Алтайском крае запустили интерактивную карту скотобоен | Местное время — новости Рубцовска и Алтайского края

Фото phonoteka.org

В Алтайском крае создали интерактивную карту, на которой указаны все специализированные скотобойни региона. Автором идеи и её реализации стал Центр управления регионом, сообщает официальный сайт регионального правительства.

С 11 ноября в Алтайском крае вступил в силу запрет на продажу “домашнего” мяса. То есть мясо скота, забитого на подворьях, а не на специализированных бойнях.

По данным на 23 ноября, в Алтайском крае действуют 183 бойни. Причём 79 из них предоставляют услуги доставки мяса владельцу хозяйства: за плату специалисты забирают животное, забивают, а затем привозят мясо обратно. Дальше реализацией продукта занимается сам владелец подсобного хозяйства – такие бойни отмечены на карте синим.

Ещё 104 бойни пока предпочитают скупать животных у сельчан, а затем самостоятельно реализовывать продукцию – такие бойни отмечены на карте красным. Как сообщают авторы, данные на карте будут регулярно обновляться.

“Жители края активно проявляют интерес к открытию новых предприятий. Например, накануне к нам приходили два предпринимателя из Калманского района. Женщина интересовалась тем, какие требования необходимо выполнить, чтобы открыть боенское предприятие. Обращались два предпринимателя из Первомайского района, хотя там есть боенское предприятие, которое оказывает услуги населению”, – цитирует источник слова заместителя начальника краевого управления ветеринарии Евгении Спицкой.

Чем же так опасно домашнее мясо? Прежде всего, в нём могут быть опасные бактерии, распространители вирусов, опасных для человека. При употреблении непроверенного мяса есть высокий риск распространения бешенства, сибирской язвы, ящура и других заболеваний.

А на специализированных бойнях обязательно есть подразделения ветеринарного контроля. Проводится комплексное обследования животных, а затем лабораторный анализ получаемой продукции. Кроме того, контролируется соблюдение требований утилизации биологических отходов.

Нужно отметить, что во время прямой линии вопрос о запрете на “домашнее” мясо задали губернатору Алтайского края. Виктор Томенко прокомментировал этот вопрос так: “Наш регион относится к неблагоприятным по ящуру. До последнего Алтайский край откладывал принятие этого закона, однако затягивание решения этого вопроса дальше было бы чревато санкциями. Разрешить обратно подворовой убой скота невозможно”.

Также глава региона отметил, что убой скота для собственного потребления разрешён, а специализированные бойни находятся почти во всех районах Алтайского края.

rubtsovskmv.ru